В Совфеде прокомментировали введение санкций ЕС против граждан РФ, Китая и КНДР
В Совфеде прокомментировали новые санкции ЕС в отношении граждан России, Китая и КНДР, которые якобы причастны к кибератакам. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Евросоюз ввёл санкционные меры по «указке старших братьев».
В ЕС обвиняют некоторых российских граждан и структуры в причастности к киберпреступлениям.
-Абсолютно недружественный и ни на чём не основанный шаг. ЕС, как и прежде, действует по указке старших братьев из Вашингтона, — отметил сенатор в беседе с RT.
Cобеседник издания отметил, что «мы переживём и эти санкции».
Под санкции, в том числе, попал главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооружённых сил России. Но данный факт «никак не скажется на работе наших специальных служб и наших компаний, занимающихся IT-технологиями».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в опубликованных нормативных актах говорится, что данные люди и структуры оказывали поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки их совершения, включая кибератаку на ОЗХО и нападения, известные как WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper.
ИСТОЧНИК KP.RU