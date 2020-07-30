30 Июль 2020 2020-07-30T21:29:37+03:00

В Совфеде прокомментировали введение санкций ЕС против граждан РФ, Китая и КНДР Фото: Shutterstock

Изменить размер текста: A A

В Совфеде прокомментировали новые санкции ЕС в отношении граждан России, Китая и КНДР, которые якобы причастны к кибератакам. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Евросоюз ввёл санкционные меры по «указке старших братьев».

В ЕС обвиняют некоторых российских граждан и структуры в причастности к киберпреступлениям.

-Абсолютно недружественный и ни на чём не основанный шаг. ЕС, как и прежде, действует по указке старших братьев из Вашингтона, — отметил сенатор в беседе с RT.

Cобеседник издания отметил, что «мы переживём и эти санкции».

Под санкции, в том числе, попал главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооружённых сил России. Но данный факт «никак не скажется на работе наших специальных служб и наших компаний, занимающихся IT-технологиями».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в опубликованных нормативных актах говорится, что данные люди и структуры оказывали поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки их совершения, включая кибератаку на ОЗХО и нападения, известные как WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper.

ИСТОЧНИК KP.RU