Тихонов объяснил плюсы перехода Кокорина в «Спартак»

30 Июль 2020 2020-07-30T21:51:10+03:00

Не исключено, что футболист продолжит играть за данную команду

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Многократный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов объяснил плюсы от перехода Александра Кокорина в команду. Пока вопрос о переходе в стадии обсуждения.

- Мне бы хотелось, чтобы Александр принёс клубу большую пользу, потому что это хороший нападающий, - сказал Тихонов RT.

Он отметил, что пока сложно прогнозировать, станет ли Кокорин лидером красно-белых.

- Вы сами понимаете, что играть в «Зените» — это одно, играть в «Сочи» — другое, а в «Спартаке» — третье, - отметил спортсмен.

Тем не менее, по мнению Тихонова, Кокорин является «одним из сильнейших нападающих чемпионата России и стал бы усилением для любого клуба».

Что касается того факта, что в «Спартаке» уже есть три форварда, то это решение руководства.

- Если бы они устраивали руководство, то контракт с Александром не стали бы подписывать. Значит, есть какие-то претензии к уже имеющимся в команде футболистам, — резюмировал Тихонов.

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард Александр Кокорин в четверг, 30 июля, был замечен в клубном офисе "Спартака". Футболист оказался уже в Москве и поставил свою подпись под соглашением с "красно-белыми". Столичный клуб он пополнил в статусе свободного агента, поскольку его контракт с "Зенитом" истек

ИСТОЧНИК KP.RU