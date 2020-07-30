Тихонов объяснил плюсы перехода Кокорина в «Спартак»
Многократный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов объяснил плюсы от перехода Александра Кокорина в команду. Пока вопрос о переходе в стадии обсуждения.
- Мне бы хотелось, чтобы Александр принёс клубу большую пользу, потому что это хороший нападающий, - сказал Тихонов RT.
Он отметил, что пока сложно прогнозировать, станет ли Кокорин лидером красно-белых.
- Вы сами понимаете, что играть в «Зените» — это одно, играть в «Сочи» — другое, а в «Спартаке» — третье, - отметил спортсмен.
Тем не менее, по мнению Тихонова, Кокорин является «одним из сильнейших нападающих чемпионата России и стал бы усилением для любого клуба».
Что касается того факта, что в «Спартаке» уже есть три форварда, то это решение руководства.
- Если бы они устраивали руководство, то контракт с Александром не стали бы подписывать. Значит, есть какие-то претензии к уже имеющимся в команде футболистам, — резюмировал Тихонов.
Ранее сообщалось, что 29-летний форвард Александр Кокорин в четверг, 30 июля, был замечен в клубном офисе "Спартака". Футболист оказался уже в Москве и поставил свою подпись под соглашением с "красно-белыми". Столичный клуб он пополнил в статусе свободного агента, поскольку его контракт с "Зенитом" истек
ИСТОЧНИК KP.RU