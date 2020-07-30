30 Июль 2020 2020-07-30T22:11:45+03:00

Митинг в Минске в поддержку Светланы Тихановской собрал рекордное количество человек Фото: REUTERS

На акции собралось не менее 25 тысяч сторонников кандидата в президенты

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Предвыборный митинг и концерт в поддержку кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской 30 июля собрал в столице государства рекордное количество человек. По данным правозащитников, в акции приняли участие по меньше мере 25 тысяч сторонников политика. Команда Тихановской провела мероприятие совместно с представителями штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало.

Как сообщает ТАСС, на митинге, которые прошел в парке Дружбы народов, было так много людей, что свободного места на огороженном для акции участке не осталось – многим пришлось стоять за ограждением.

Свободного места на огороженном для акции участке не отсталось – многим пришлось стоять за ограждением.Фото: REUTERS

- Нам не нужны революции, нам не нужны боевики, мы хотим перемен мирным путем. Дорогие военные, посмотрите нам в глаза, мы такие же люди, которые хотят достойной жизни, мы не преступники, а белорусы, и хотим мирной смены власти, - заявила в ходе предвыборной акции Тихановская.

На концерте во время митинга выступили близкие находящихся в заключении Виктора Бабарико и его сына.Фото: REUTERS

На концерте во время митинга выступили близкие находящихся в заключении Виктора Бабарико и его сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU