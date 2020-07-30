Папа Римский впервые назначил епископом священника из России
Папа Римский Франциск впервые в истории назначил епископам священника из России Николая Дубинина из Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных. В четверг, 30 июля, он вступил на пост епископа-помощника архиепархии, сообщается на сайте Конференции католических епископов России.
Надо отметить, что в новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского.
По информации сайта, Николай Дубинин вступил в орден францисканцев - Братьев Меньших Конвентуальных в 1994 году, до этого он учился на филологическом факультете Ростовского государственного университета и в католической высшей духовной семинарии "Мария - Царица Апостолов" в российской столице.
В июне текущего года он был рукоположен в священники в московском кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии и исполнял обязанности настоятеля питерского монастыря святого Антония Чудотворца.
ИСТОЧНИК KP.RU