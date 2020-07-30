30 Июль 2020 2020-07-30T22:22:08+03:00

В России стало больше молодежи, которая не учится и не работает Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В России выросло число молодых людей, которые относят себя к поколению Z. Это молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают.

Молодежь, относящая себя к данному направлению, отказывается от культа потребления, запроса на постоянное улучшение качества жизни.

По данным Росстата, в 2018 году число тех, кто не получает никаких профессиональных навыков и не работает, составляло 10,17%, то есть примерно 1 439 232 человек. В 2019-м данный показатель вырос до 1 490 509 человек. Прирост составил 51 277 человек.

Где больше всего представителей поколения Z:

Чечня - 36%,

Дагестан - 24,6%,

Республика Тыва - 20,4%.

Где меньше всего представителей поколения Z:

Санкт-Петербург -4,8%,

Липецкая область - 5%,

Москва - 5,2%.

- Философия данного поколения – минимизировать своё потребление, чтобы меньше работать. Они целенаправленно не идут в институты, чтобы не тратить годы на обучение, а выбирают трехмесячные курсы администраторства аккаунтов в Instagram, SMM-специалиста или таргетолог. Этих заработков вполне достаточно для удовлетворения имеющихся потребностей, а при таком формате у поколения Z появляется больше времени на гаджеты. Кстати, им свойственно снижение уровня коммуникации, - заявил NEWS.ru клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

А вот председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павел Красноруцкий отнесся к данным Росстата скептически. Он отметил, что в расчет брались официальные цифры по трудоустройству, но многие сегодня работают без оформления документов.

ИСТОЧНИК KP.RU