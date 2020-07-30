Роман Вильфанд рассказал о погоде на август в России

30 Июль 2020 2020-07-30T23:01:05+03:00

На радио «КП» глава Гидрометцентра сообщил, что температура в следующем месяце будет выше нормы

Изменить размер текста: A A

Уже через один день начнется последний месяц этого лета. Порадует ли грядущий август теплой погодой россиян, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, август не будет холодным, как и предыдущие несколько месяцев: температурный фон будет выше нормы, однако не однородным.

- Первые дни месяца могут быть прохладными, градуса на три ниже нормы. Но уже начиная со вторника температура будет выше нормы, примерно на один градус. Со среды фон еще повысится: на два-три градуса выше нормы. Так вот, неоднородность погоды в этом просто исключительная. Она прогнозируется по всем методам и схемам. При осреднении температура выше, но периоды похолодания и частые периоды очень жаркой погоды, - рассказал Роман Вильфанд.

Он отметил, что высокие температуры и неоднородность погоды будут наблюдаться не только в европейской части страны, но и азиатской.

Хотя, по сегодняшней погоде в российской столице такой оптимистичный прогноз сложно дать. В четверг, 30 июля, на юго-западе Москвы пошел снег. Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова назвала такой летний снег вполне обычным погодным явлением.

ИСТОЧНИК KP.RU