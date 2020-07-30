Астрономы получили самое красивое фото "космической бабочки"

30 Июль 2020 2020-07-30T22:57:22+03:00

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Астрономы получили самую красивую фотографию газовой туманности NGC 2899, сделанную на очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории в Чили. Своей симметричность и игрой цвета участок межзвёздной среды напоминает порхающую в космосе разноцветную бабочку. Снимок разместили на официальном сайте обсерватории.

Отмечается, что эту туманность впервые получилось сфотографировать в таких мельчащих подробностях – на изображении можно разглядеть даже просвечивающие сквозь фоновое звездное поле слабые внешние края космического объекта. Туманность расположена в созвездии Паруса на расстоянии в 3000-6500 световых лет от нашей планеты.

Астрономы полагают, что поражающая идеальная симметричность NGC 2899 связана с наличием в ее структуре двух звезд, одна из которых завершила свою эволюцию и распалась, сбросив в космос внешние оболочки. Теперь вторая звезда взаимодействует с потоками газа от первой и образует видимую на представленном снимке двойную структуру. Менее 20% туманностей, о которых знают ученые, имеют такую идеальную форму.

Оболочка NGC 2899 разлетелась от своего центра на расстояние до двух световых лет. Газ в этой туманности, отмечают астрономы, разогрет до температуры около десяти тысяч градусов и туманность ярко светится на фоне звезд Млечного Пути.

ИСТОЧНИК KP.RU