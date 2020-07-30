В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T23:14:23+03:00

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В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее летальных случаев в столице увеличилось до 4 460. Об этом 30 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Напомним, что в России ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, как и в некоторых других странах мира. Однако специалисты ВОЗ обвинили молодежь во всплесках числа заражений.

Высокая заболеваемость, по мнению представителей организации, была вызвана неосторожным поведением молодых людей, в частности тех, кто не соблюдал меры безопасности.

Тедрос Гебрейесус также заявил, что "всем нужно постараться научиться жить с вирусом и предпринимать все необходимые шаги для защиты жизни". Особое внимание, как заверил глава ВОЗ, необходимо уделять тем гражданам, которых принято относить к так называемым группам риска - это пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU