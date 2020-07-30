2020-07-30T23:35:16+03:00
Звезды

Сколько платят в «Доме-2»: ведущие и участники теле-шоу раскрыли свои зарплаты

Самые большие гонорары у главных скандалистов
Юлия КЕКОВА
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"Дом-2""Дом-2"Фото: Иван ВИСЛОВ
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Стали известны зарплаты ведущих и участников некогда популярной телестройки "Дома-2".

Как выяснили журналисты kp.ru, гонорары, тех, кто готов оказаться в кадре, во многом зависят от их личной популярности и скандальности. Сначала, как и на любой другой работе, героям необходимо раскрыться и показать себя во всей красе. Для этого им нужно пройти испытательный срок в два месяца. На этом этапе минимальная ставка составляет 17 тысяч рублей. После зарплаты распределяются индивидуально. Самым ярким участникам достаются суммы от 70 до 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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