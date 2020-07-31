Могут ли выписать штраф за отсутствие маски в транспорте и как его оспорить, рассказал адвокат

31 Июль 2020 2020-07-31T00:40:13+03:00

Могут ли выписать штраф за отсутствие маски и как его оспорить, рассказал адвокат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Коронавирус постепенно отступает, но масочный режим в некоторых регионах России еще действует в качестве мер по борьбе с распространением инфекции среди населения. Могут ли вам выписали штраф, когда вы оказались без маски в транспорте и есть ли шансы это оспорить, рассказал "Радио Комсомольская правда" адвокат Матвей Цзен.

По его словам, в случае, когда к вам подошли из-за отсутствия средства защиты, то теоретически могут потребовать сразу штраф.

- Если нарушение зафиксировали должностные лица, что вы находились в общественном транспорте без маски - ждите штрафа, в теории. Но на практике у них такие указаниям действуют, что они сначала просят надеть эту маску, и только после отказа это сделать, к нему уже применяются меры воздействия в виде штрафа, - объяснил Цзен.

Адвокат оценил на радио "КП" и вероятность того, каким-то образом оспорить административное наказание.

- Когда подобного рода законодательство вводилось, многие юристы считали это незаконным. Однако ни один из этих действующих нормативных актов не был признан таковым. Действительно, некоторые штрафы удалось обжаловать, но сам принцип обжаловать не удалось, - объяснил представитель защиты, отмечая, что надеяться на "сгорание" штрафа смысла нет.

ИСТОЧНИК KP.RU