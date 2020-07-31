2020-07-31T00:19:59+03:00
Политика

"По-домашнему спокойно": Появилось видео с митинга Светланы Тихановской в Минске

Спецкор "КП" Владимир Ворсобин передает с места события
Владимир ВОРСОБИНЮлия КЕКОВА
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Митинг в МинскеМитинг в МинскеФото: Владимир ВОРСОБИН
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В Минске 30 июля около 25 тысяч человек пришли на митинг Светланы Тихановской - кандидата на пост президента Белоруси.

Большой пикет Светланы Тихановской в Минске: видео с дрона.

Все происходит в Парке Дружбы народов. Как сообщает с места события спецкор kp.ru Владимир Ворсобин, несмотря на многотысячных участников акции, митинг прошел в спокойной обстановке, обстановка контролировалась силами местной полиции.

По-домашнему спокойно и все контролируется полицией: Владимир Ворсобин - о митинге в Минске.Владимир ВОРСОБИН

- Выглядит это красиво и по-домашнему спокойно. Здесь очень много народу, все они с фонариками, я не видел таких митингов. Здесь людей даже побольше, чем в Хабаровске, - комментирует происходящее в Минске наш корреспондент.

"Новшество в политологии": Владимир Ворсобин - о выступлении Светланы Тихановской в Минске.Владимир ВОРСОБИН

Напомним, что до президентских выборов в Белоруссии осталось чуть больше недели - они назначены на 9 августа 2020 года. Центризбирком заявил о решении принять к регистрации пяти кандидатов на пост главы государства: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую, Сергея Череченя и действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Я не видел еще таких митингов в Белоруссии": Владимир Ворсобин - о рекордном числе участников акции в Минске.Владимир ВОРСОБИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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