За сутки в мире коронавирусом заразились 253 тысячи человек
За минувшие сутки в мире врачи выявили 253 793 случая заражения коронавирусной инфекцией, число смертей от covid-19 увеличилось на 5 999 человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Тем временем, общее количество заболевших инфекцией на планете с момента распространения болезни уже превысило 16,81 миллионов, а общее число жертв коронавируса достигает 662 095.
Днем ранее сообщалось о 215 127 случаев заражения и 5 274 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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