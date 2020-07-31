31 Июль 2020 2020-07-31T00:59:45+03:00

За сутки в мире коронавирусом заразились 253 тысячи человек Фото: REUTERS

Общее число инфицированных на планете превысило 16,8 миллионов

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За минувшие сутки в мире врачи выявили 253 793 случая заражения коронавирусной инфекцией, число смертей от covid-19 увеличилось на 5 999 человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Тем временем, общее количество заболевших инфекцией на планете с момента распространения болезни уже превысило 16,81 миллионов, а общее число жертв коронавируса достигает 662 095.

Днем ранее сообщалось о 215 127 случаев заражения и 5 274 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

ИСТОЧНИК KP.RU