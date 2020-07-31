2020-07-31T01:29:29+03:00
Общество

Экономисты оценили идею повышения пособия по безработице

Специалисты рассказали, где брать деньги для выплат
Лилия БУЛАТОВАЮлия КЕКОВА
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Экономисты оценили идею повышения пособия по безработицеЭкономисты оценили идею повышения пособия по безработицеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Член президиума "Опоры России" Юрий Савёлов и председатель Комитета по экономике и науке Московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский в эфире Радио "Комсомольская правда" оценили идею повысить пособие по безработице в России и объяснили, где брать деньги.

По словам Савёлова, у государства средства есть. Однако важно разобраться в вопросе, что же такое минимальная оплата.

- Минимальная выплата - это, когда человек, получивший гражданство, который встает на биржу труда и получает всего четыре с половиной тысячи. Грубо говоря, так оценивают гражданина РФ, который ничего не сделал для страны, для общества и не платил никаких налогов, нигде не работал. Где взять деньги? Из фондов, - объяснил Савёлов.

Также по его мнению эта маленькая цифра и она должна быть больше.

Тем временем Алексей Каневский ответил на другой важный вопрос - многие считают, что если пособие по безработице будет достойным, причем, в районе средней зарплаты по региону, то люди перестанут пытаются устроиться на работу.

- Можно рассматривать пособие по безработице, ограничивая его во времени. Оно не должно носить характер постоянной дотации государства. Скажем, сделать три или шесть месяцев, но эти три или шесть месяцев человеку нужно обеспечивать более-менее не то, чтобы достойное, а какое-то прожиточное существование. Мне виделось, что эту сумму хорошо было бы увеличить, а, безусловно, ограничить человека по времени получения такой дотации, чтобы он был стимулирован в поисках работы, - высказался в эфире Радио "КП" Каневский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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