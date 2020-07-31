PayPal прекратил в России внутренние переводы

31 Июль 2020 2020-07-31T01:49:00+03:00

Пользователям теперь будут доступны только международные платежи

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Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля, прекратил внутренние переводы по России.

Сообщается, что теперь пользователи смогут воспользоваться только международными платежами. Такое решение в компании приняли в связи с изменения в законе "О национальной платежной системе".

Операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации теперь лишены права передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Однако новые правила не затрагивают международных денежных переводов и случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

- Потеря внутреннего рынка для них не является катастрофой. У PayPal значительная часть денег сосредоточена за рубежом. Это в основном покупки и продажи на eBay, - рассказал kp.ru Виктор Достов, председатель Ассоциации «Электронные деньги».

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ИСТОЧНИК KP.RU