2020-07-31T01:49:00+03:00
В мире

PayPal прекратил в России внутренние переводы

Пользователям теперь будут доступны только международные платежи
Юлия КЕКОВА
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PayPal прекратил в России внутренние переводыPayPal прекратил в России внутренние переводыФото: Shutterstock
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Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля, прекратил внутренние переводы по России.

Сообщается, что теперь пользователи смогут воспользоваться только международными платежами. Такое решение в компании приняли в связи с изменения в законе "О национальной платежной системе".

Операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации теперь лишены права передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Однако новые правила не затрагивают международных денежных переводов и случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

- Потеря внутреннего рынка для них не является катастрофой. У PayPal значительная часть денег сосредоточена за рубежом. Это в основном покупки и продажи на eBay, - рассказал kp.ru Виктор Достов, председатель Ассоциации «Электронные деньги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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