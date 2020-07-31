В США впервые умерла собака, заразившаяся коронавирусом
Заразившаяся в США коронавирусом немецкая овчарка стала первой жертвой среди животных, у которых выявили инфекцию.
Сообщается, что covid-19 ветеринары диагностировали у семилетнего Бадди из штата Нью-Йорк еще в апреле. Тогда хозяева заметили трудности с дыханием у питомца. В начале июня опасения подтвердились и Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США сообщила, что у него выявили коронавирус, пишет журнал National Geographic.
Хозяева немецкой овчарки, как сообщает издание, передали журналистам медицинскую карту собаки. Согласно данным, вероятнее всего, животное страдало онкологическим заболеванием, однако так и осталось неясным,стала ли болезнь причиной нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19, или же наоборот, опухоль стала следствием вируса.
Тем временем, американские ветеринары допускают, что все это оказалось случайным совпадением во времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»