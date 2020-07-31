В США впервые умерла собака, заразившаяся коронавирусом

31 Июль 2020 2020-07-31T02:11:59+03:00

Животное скончалось спустя несколько месяцев после того, как у него диагностировали cоvid-19

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Заразившаяся в США коронавирусом немецкая овчарка стала первой жертвой среди животных, у которых выявили инфекцию.

Сообщается, что covid-19 ветеринары диагностировали у семилетнего Бадди из штата Нью-Йорк еще в апреле. Тогда хозяева заметили трудности с дыханием у питомца. В начале июня опасения подтвердились и Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США сообщила, что у него выявили коронавирус, пишет журнал National Geographic.

Хозяева немецкой овчарки, как сообщает издание, передали журналистам медицинскую карту собаки. Согласно данным, вероятнее всего, животное страдало онкологическим заболеванием, однако так и осталось неясным,стала ли болезнь причиной нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19, или же наоборот, опухоль стала следствием вируса.

Тем временем, американские ветеринары допускают, что все это оказалось случайным совпадением во времени.

ИСТОЧНИК KP.RU