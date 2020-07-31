2020-07-31T02:36:16+03:00
Наука

Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура

Все этапы полета прошли в штатном режиме.
Юлия КЕКОВА
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Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура. Фото: скрин видеоРакета «Протон-М» стартовала с Байконура. Фото: скрин видео
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Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" в пятницу, 31 июля, стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

- Спустя 587 секунд после старта головной блок в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Все этапы полета ракеты прошли в штатном режиме. Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения второго спутника составит 18 часов 16 минут 40 секунд, - говорится в сообщении.

Этот пуск "Протона" был единственным в 2020 году. Аппараты "Экспресс" выведут на орбиту в интересах российского спутникового оператора ФГУП "Космическая связь".

Ранее сообщалось, что аппараты нужны в космосе для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, а также для лучшего цифрового телерадиовещания и доступа к высокоскоростному интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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