Вильфанд предсказал, каким будет урожай 2020 года
По мнению эксперта, с большой вероятностью этот показатель превзойдет сборы пятилетки
Вильфанд предсказал, каким будет урожай 2020 годаФото: Николай ХИЖНЯК
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В 2020 году россиянам можно не беспокоиться на счет урожая, он ожидается хорошим.
По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, есть большая доля вероятности, что этот показатель в текущем году имеет все шансы превзойти показатели последней пятилетки. Об этом метеоролог рассказал ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU