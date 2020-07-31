Вильфанд предсказал, каким будет урожай 2020 года

31 Июль 2020 2020-07-31T03:28:45+03:00

По мнению эксперта, с большой вероятностью этот показатель превзойдет сборы пятилетки

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В 2020 году россиянам можно не беспокоиться на счет урожая, он ожидается хорошим.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, есть большая доля вероятности, что этот показатель в текущем году имеет все шансы превзойти показатели последней пятилетки. Об этом метеоролог рассказал ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU