В российских магазинах осталось меньше трети легального алкоголя
В России официальные данные статистики значительно занижают то самое, настоящее, количество производимого алкогольного контрафакта в стране, заявил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
По его словам, доля контрафактного спиртного на нашем рынке - выше 65 процентов.
- Я устал биться с Росалкогольрегулированием на эту тему. Это промышленный объем, и все прекрасно понимают, что этот контрафакт производится на заводах, а не в подпольных цехах или подвалах, - цитирует слова Хамзаева "Федеральное агенство новостей".
Эксперт отмечает, что главная проблема в России состоит в том, что в стране неправильно организована система выявления контрафакта. Руководитель "Трезвой России" уверен, что выявлять такую продукцию следует не на заводах, а именно в розничной торговле алкоголем. Таким образом, по его подсчетам, в наиболее урожайные годы выявляется всего около 10 процентов контрафакта.
ИСТОЧНИК KP.RU