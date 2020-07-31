2020-07-31T06:22:49+03:00
Спорт

Гендиректор "Спартака" рассказал о контракте Кокорина

Футболиста заметили в офисе клуба "красно-белых"
Юлия КЕКОВА
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Кокорин будет в "Спартаке"Кокорин будет в "Спартаке"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартака" Шамиль Газизов оценил информацию о переходе форварда Александра Кокорина в команду.

По его мнению, руководство клуба старается сделать все возможное, чтобы команда выигрывала.

- С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чём вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Работаем с утра до ночи. Постараемся сделать все возможно, чтобы команда могла выигрывать, - приводит слова Газизова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард был замечен в клубном офисе "Спартака". Футболист уже поставил свою подпись под соглашением с "красно-белыми". Столичный клуб он пополнил в статусе свободного агента, поскольку его контракт с "Зенитом" истек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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