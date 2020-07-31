Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от хостелов
В ведомстве считают такого типа места временного проживания опасными из-за коронавируса
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Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, уезжающим на отдых за границу.
Лучше всего, по мнению специалистов ведомства, заранее бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета. Также стоит отказаться от размещения в хостелах или в частных домах.
- Из-за широкого распространением коронавируса в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в том государстве и населенном пункте, которые вы планируете посетить, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишут РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU