Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от хостелов

31 Июль 2020 2020-07-31T06:38:33+03:00

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Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, уезжающим на отдых за границу.

Лучше всего, по мнению специалистов ведомства, заранее бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета. Также стоит отказаться от размещения в хостелах или в частных домах.

- Из-за широкого распространением коронавируса в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в том государстве и населенном пункте, которые вы планируете посетить, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишут РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU