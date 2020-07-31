Владельцы зоопарка показали видео с пингвинами, которым подарили генератор мыльных пузырей
Птицы охотно пытаются догнать пузырики и восторжено бегают за ними [видео]
Владельцы зоопарка показали видео с пингвинами, которым подарили генератор мыльных пузырейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В британском городе Ньюквей сотрудники местного зоопарка установили генератор мыльных пузырей в вольере с пингвинами.
Из-за коронавируса морские птицы заскучали без общения с людьми, а также стали заметно меньше двигаться. Чтобы растормошить их и разжечь интерес было придумано приобрести для пингвинов несложное устройство - и птицам весело и движения больше. Умиляющее видео появилось на странице зоопарка в Instagram.
Пингвины и пузыри
ИСТОЧНИК KP.RU