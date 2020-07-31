Победивший коронавирус президент Бразилии Болсонару до сих пор принимает антибиоткики
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что принимает антибиотики несмотря на то, что тест на коронавирус у него был отрицательный после лечения. Почти месяц назад у него нашли Covid-19, Болсонару принимал "лекарство Трампа", гидроксихлорохин, который в ряде стран запретили. Но даже победив болезнь, лидер страны не чувствует себя полностью здоровым.
- Я сдал анализ крови, поскольку вчера почувствовал недомогание, даже заподозрили инфекцию. Сейчас принимаю антибиотики,- сообщил он в Facebook.
Президент Бразилии напомнил, что 20 дней лечился от коронавируса. Теперь у него боли в груди - врачи подозревают грибковую инфекцию. Но несмотря на это, он собирается придерживаться изначально утвержденного рабочего графика, то есть поездки в Риу-Гранди-ду-Сул, южный штат страны.
Болсонару ранее отрицал опасность пандемии, он отказывался носить маски и говорил, что коронавирус не опаснее обычного гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU