2020-07-31T07:12:05+03:00
В мире

Победивший коронавирус президент Бразилии Болсонару до сих пор принимает антибиоткики

Врачи подозревают у него грибковую инфекцию легких
Юлия САЛЬНИКОВА
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Болсонару собирается ехать в южный штат страны, несмотря на недомоганиеБолсонару собирается ехать в южный штат страны, несмотря на недомоганиеФото: REUTERS
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что принимает антибиотики несмотря на то, что тест на коронавирус у него был отрицательный после лечения. Почти месяц назад у него нашли Covid-19, Болсонару принимал "лекарство Трампа", гидроксихлорохин, который в ряде стран запретили. Но даже победив болезнь, лидер страны не чувствует себя полностью здоровым.

- Я сдал анализ крови, поскольку вчера почувствовал недомогание, даже заподозрили инфекцию. Сейчас принимаю антибиотики,- сообщил он в Facebook.

Президент Бразилии напомнил, что 20 дней лечился от коронавируса. Теперь у него боли в груди - врачи подозревают грибковую инфекцию. Но несмотря на это, он собирается придерживаться изначально утвержденного рабочего графика, то есть поездки в Риу-Гранди-ду-Сул, южный штат страны.

Болсонару ранее отрицал опасность пандемии, он отказывался носить маски и говорил, что коронавирус не опаснее обычного гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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