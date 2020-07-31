"Будем всех бомбить": Украинцы возмутились словами Зеленского на открытии детской больницы

31 Июль 2020 2020-07-31T07:46:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинцы посоветовали президенту Владимиру Зеленскому "поправить здоровье" после его выступления на открытии детской больницы в Киеве. Глава государства решил похвалиться созданием новых самолетов, а заодно поздравить жителей города и врачей с новым медцентром, но торжественная речь вызвала у пользователей Сети неоднозначную реакцию.

- Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете,- сказал Владимир Зеленский.

Затем он сообщил, что ко Дню независимости будет готов новый самолет.

- Покажем всем, какие мы сильные. Самолеты летят, будем всех бомбить! - заключил президент Украины.

В комментариях к видео выступления украинцы возмутились сказанному:

- Это "фантастично" (слово часто использовал в выступлениях экс-президент - прим.ред.) заклинило у Зеленского. Он что , на уроки, к репетитору Порошенко ходил?

- Что он несет?

- На каком языке он лопочет, ничего не понятно даже для украинцев.

Некоторые сравнили манеру выступления с речью президента США, который тоже порой говорит так, что его слова сложно понять.

Но большинство комментаторов возмутились даже не этому, а тому, что Зеленский сказал про "бомбить всех".

Владимир Зеленский: "Самолеты летят. Будем всех бомбить".

ИСТОЧНИК KP.RU