"Будем всех бомбить": Украинцы возмутились словами Зеленского на открытии детской больницы
Украинцы посоветовали президенту Владимиру Зеленскому "поправить здоровье" после его выступления на открытии детской больницы в Киеве. Глава государства решил похвалиться созданием новых самолетов, а заодно поздравить жителей города и врачей с новым медцентром, но торжественная речь вызвала у пользователей Сети неоднозначную реакцию.
- Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете,- сказал Владимир Зеленский.
Затем он сообщил, что ко Дню независимости будет готов новый самолет.
- Покажем всем, какие мы сильные. Самолеты летят, будем всех бомбить! - заключил президент Украины.
В комментариях к видео выступления украинцы возмутились сказанному:
- Это "фантастично" (слово часто использовал в выступлениях экс-президент - прим.ред.) заклинило у Зеленского. Он что , на уроки, к репетитору Порошенко ходил?
- Что он несет?
- На каком языке он лопочет, ничего не понятно даже для украинцев.
Некоторые сравнили манеру выступления с речью президента США, который тоже порой говорит так, что его слова сложно понять.
Но большинство комментаторов возмутились даже не этому, а тому, что Зеленский сказал про "бомбить всех".
Владимир Зеленский: "Самолеты летят. Будем всех бомбить".
ИСТОЧНИК KP.RU