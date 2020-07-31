2020-07-31T07:32:07+03:00
Общество

Последние новости на утро 31 июля 2020: Количество обломков взорвавшегося на орбите "Фрегата" выросло втрое

Мы собрали последние новости на утро 31 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Михаил ФРОЛОВ
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Последние новости на утро 31 июля 2020 года: Количество обломков взорвавшегося на орбите российского бака разгонного блока "Фрегат" увеличилось в три раза. Теперь количество частей космического аппарата выросло с 65 до 175. Ранее сообщалось, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, в результате чего образовались 65 обломков различного размера, которые разлетелись на тысячи километров. В "Роскосмосе" тем временем отметили, что произошедшее не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

Введенная в России обязательная маркировка лекарств, стартовавшая с 1 июля 2020 года, не приведет к росту цен или дефициту препаратов. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, уже сейчас можно увидеть результаты от маркировки. Так, например, благодаря ее нанесению стало возможным выявлять в аптеках лекарства, которые предназначены только для выдачи пациентам в больницах.

В 2020 году россиянам можно не беспокоиться на счет урожая, он ожидается хорошим. По мнению Романа Вильфанда, есть большая доля вероятности, что этот показатель в текущем году имеет все шансы превзойти показатели последней пятилетки.

Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля, прекратил внутренние переводы по России. Теперь пользователи смогут воспользоваться только международными платежами. Такое решение в компании приняли в связи с изменения в законе "О национальной платежной системе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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