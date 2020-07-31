Семь человек погибли, восемь ранены в ДТП с автобусом на трассе Таврида в Крыму
На трассе Таврида в Крыму произошла смертельная авария с пассажирским микроавтобусом. По предварительным данным, водитель заснул за рулем, в результате чего автобус врезался в грузовик.
- Авария произошла на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. Погибли семь пассажиров,- сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Раненых увезли в ближайшие больницыФото: Предоставлено очевидцами
Все жертвы аварии совершеннолетние. Они находились в салоне автобуса.
Пока не известно, по какому маршруту ехал автобус.
Среди раненых двое детейФото: Предоставлено очевидцами
С места ДТП в больницу увезли восемь раненных, среди них есть двое детей. На месте работают экстренные службы. Пострадавших доставят в ближайшие больницы, медперсонал которых уже готов к приему пациентов.
По факту ДТП будет проводиться проверка, чтобы установить истинную причину происшествия. Эксперты проверят, мог ли быть в крови водителя алкоголь.
ИСТОЧНИК KP.RU