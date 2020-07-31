2020-07-31T07:41:10+03:00
Происшествия

Семь человек погибли, восемь ранены в ДТП с автобусом на трассе Таврида в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик
Юлия САЛЬНИКОВА
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Автобус врезался в грузовикАвтобус врезался в грузовикФото: Предоставлено очевидцами
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На трассе Таврида в Крыму произошла смертельная авария с пассажирским микроавтобусом. По предварительным данным, водитель заснул за рулем, в результате чего автобус врезался в грузовик.

- Авария произошла на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. Погибли семь пассажиров,- сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Раненых увезли в ближайшие больницы Фото: Предоставлено очевидцами

Раненых увезли в ближайшие больницыФото: Предоставлено очевидцами

Все жертвы аварии совершеннолетние. Они находились в салоне автобуса.

Пока не известно, по какому маршруту ехал автобус.

Среди раненых двое детей Фото: Предоставлено очевидцами

Среди раненых двое детейФото: Предоставлено очевидцами

С места ДТП в больницу увезли восемь раненных, среди них есть двое детей. На месте работают экстренные службы. Пострадавших доставят в ближайшие больницы, медперсонал которых уже готов к приему пациентов.

По факту ДТП будет проводиться проверка, чтобы установить истинную причину происшествия. Эксперты проверят, мог ли быть в крови водителя алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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