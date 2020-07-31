В Госдуме объяснили опасность тотального запрета на продажу спиртного
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич объяснил, чем чреват полный запрет на продажу алкоголя. Такая жесткая мера приведет к увеличению оборота суррогатного спиртного.
- Мы знаем из истории времена, когда страны проходили через Сухой закон, знаем, к чему приходило, — пояснил Менделевич.
Но при этом парламентарий придерживается мнения, что нужно ограничивать продажу алкоголя. Проверки показывают. что на сегодняшний день в российских магазинах более половины спиртного - контрафакт.
Говоря о проблеме алкоголя, стоит выделять два понятия: употребление алкоголя и злоупотребление им. Вторая категория указывает на медицинские проблемы.
- Подходить к проблеме однобоко – неправильно. Если мы серьезно ограничим продажу алкоголя, то возрастает производство суррогатной продукции, — объяснил он.
Куда эффективнее, по мнению парламентария, применять законодательные инструменты. Например, вводить ответственность за производство и торговлю нелегальным алкоголем.
Стоит отметить, что руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев тоже не сторонник полного запрета на торговлю спиртным.
- Я сторонник того, чтобы государство выполняло свои функции. Я последовательно продвигаю продажу алкоголя с 21 года, — пояснил он ФАН.
Помимо этого, общественник настаивает на дополнительном налоге с прибыли от продаж алкоголя и табака. Полученные средства целесообразно направлять на развитие здравоохранения, пишет RT.
ИСТОЧНИК KP.RU