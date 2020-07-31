В Госдуме объяснили опасность тотального запрета на продажу спиртного

31 Июль 2020 2020-07-31T07:37:34+03:00

Полный запрет на продажу алкоголя приведет к увеличению оборота суррогатного спиртного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это приведет к всплеску оборота суррогатного алкоголя

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Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич объяснил, чем чреват полный запрет на продажу алкоголя. Такая жесткая мера приведет к увеличению оборота суррогатного спиртного.

- Мы знаем из истории времена, когда страны проходили через Сухой закон, знаем, к чему приходило, — пояснил Менделевич.

Но при этом парламентарий придерживается мнения, что нужно ограничивать продажу алкоголя. Проверки показывают. что на сегодняшний день в российских магазинах более половины спиртного - контрафакт.

Говоря о проблеме алкоголя, стоит выделять два понятия: употребление алкоголя и злоупотребление им. Вторая категория указывает на медицинские проблемы.

- Подходить к проблеме однобоко – неправильно. Если мы серьезно ограничим продажу алкоголя, то возрастает производство суррогатной продукции, — объяснил он.

Куда эффективнее, по мнению парламентария, применять законодательные инструменты. Например, вводить ответственность за производство и торговлю нелегальным алкоголем.

Стоит отметить, что руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев тоже не сторонник полного запрета на торговлю спиртным.

- Я сторонник того, чтобы государство выполняло свои функции. Я последовательно продвигаю продажу алкоголя с 21 года, — пояснил он ФАН.

Помимо этого, общественник настаивает на дополнительном налоге с прибыли от продаж алкоголя и табака. Полученные средства целесообразно направлять на развитие здравоохранения, пишет RT.

ИСТОЧНИК KP.RU