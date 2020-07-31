Польша собралась участвовать в суде по делу "Северного потока-2"
Польский нефтегазовый концерн PGNiG будет принимать "активное участие" в судебном разбирательстве по делу "Северного потока-2". Заявка поступила в Высший суд Дюссельдорфа. Таким образом поляки собираются "отстаивать интересы страны".
- Активное участие в разбирательстве обеспечит PGNiG SA и PST право участвовать в слушаниях, доступ к материалам судебных разбирательств и право комментировать позиции, представленные сторонами - Nord Stream 2 AG и регулятором энергетического рынка Германии,- сказано в сообщении на сайте компании.
Польша была одной из стран, по настойчивому требованию которой Еврокомиссия внесла в газовую директиву ЕС поправки, согласно которым к "Северному потоку-2" предъявляют новые требования. Например, "Газпром", как поставщик, не может быть оператором проекта; половину мощности магистрали нужно предоставить альтернативным компаниям и так далее.
Федеральное сетевое агентство Германии отказалось освободить газопровод от требований обновленной газовой директивы ЕС. Тогда оператор Nord Stream 2 подал апелляцию, на судебном разбирательстве теперь будут присутствовать еще и поляки.
ИСТОЧНИК KP.RU