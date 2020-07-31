2020-07-31T08:05:04+03:00
В мире

Польша собралась участвовать в суде по делу "Северного потока-2"

Польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в Высший суд Дюссельдорфа заявление об "активном участии" в разбирательстве
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Польша будет присутствовать на суде по апелляции Nord Stream 2Польша будет присутствовать на суде по апелляции Nord Stream 2Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Польский нефтегазовый концерн PGNiG будет принимать "активное участие" в судебном разбирательстве по делу "Северного потока-2". Заявка поступила в Высший суд Дюссельдорфа. Таким образом поляки собираются "отстаивать интересы страны".

- Активное участие в разбирательстве обеспечит PGNiG SA и PST право участвовать в слушаниях, доступ к материалам судебных разбирательств и право комментировать позиции, представленные сторонами - Nord Stream 2 AG и регулятором энергетического рынка Германии,- сказано в сообщении на сайте компании.

Польша была одной из стран, по настойчивому требованию которой Еврокомиссия внесла в газовую директиву ЕС поправки, согласно которым к "Северному потоку-2" предъявляют новые требования. Например, "Газпром", как поставщик, не может быть оператором проекта; половину мощности магистрали нужно предоставить альтернативным компаниям и так далее.

Федеральное сетевое агентство Германии отказалось освободить газопровод от требований обновленной газовой директивы ЕС. Тогда оператор Nord Stream 2 подал апелляцию, на судебном разбирательстве теперь будут присутствовать еще и поляки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Илон Маск написал в Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне
В Китае запустили систему Beidou-3, которая станет конкурентом ГЛОНАСС и GPS
Названы основные страхи работающих россиян
Польша собралась участвовать в суде по делу "Северного потока-2"
В Госдуме объяснили опасность тотального запрета на продажу спиртного
Последние новости на утро 31 июля 2020: Количество обломков взорвавшегося на орбите "Фрегата" выросло втрое
Семь человек погибли, восемь ранены в ДТП с автобусом на трассе Таврида в Крыму
"Будем всех бомбить": Украинцы возмутились словами Зеленского на открытии детской больницы
Победивший коронавирус президент Бразилии Болсонару до сих пор принимает антибиоткики
Владельцы зоопарка показали видео с пингвинами, которым подарили генератор мыльных пузырей
Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от хостелов
Украина поборется за проведение Олимпиады 2028 или 2030 года
Гендиректор "Спартака" рассказал о контракте Кокорина
На орбите число обломков взорвавшегося "Фрегата" выросло втрое
Мантуров исключил дефицит лекарств и рост цен из-за маркировки
Apple выпустит новые iPhone с запозданием
В российских магазинах осталось меньше трети легального алкоголя
Трамп признался, что не желает переноса президентских выборов в США