Польша собралась участвовать в суде по делу "Северного потока-2"

31 Июль 2020 2020-07-31T08:05:04+03:00

Польша будет присутствовать на суде по апелляции Nord Stream 2 Фото: REUTERS

Польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в Высший суд Дюссельдорфа заявление об "активном участии" в разбирательстве

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Польский нефтегазовый концерн PGNiG будет принимать "активное участие" в судебном разбирательстве по делу "Северного потока-2". Заявка поступила в Высший суд Дюссельдорфа. Таким образом поляки собираются "отстаивать интересы страны".

- Активное участие в разбирательстве обеспечит PGNiG SA и PST право участвовать в слушаниях, доступ к материалам судебных разбирательств и право комментировать позиции, представленные сторонами - Nord Stream 2 AG и регулятором энергетического рынка Германии,- сказано в сообщении на сайте компании.

Польша была одной из стран, по настойчивому требованию которой Еврокомиссия внесла в газовую директиву ЕС поправки, согласно которым к "Северному потоку-2" предъявляют новые требования. Например, "Газпром", как поставщик, не может быть оператором проекта; половину мощности магистрали нужно предоставить альтернативным компаниям и так далее.

Федеральное сетевое агентство Германии отказалось освободить газопровод от требований обновленной газовой директивы ЕС. Тогда оператор Nord Stream 2 подал апелляцию, на судебном разбирательстве теперь будут присутствовать еще и поляки.

ИСТОЧНИК KP.RU