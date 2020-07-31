Названы основные страхи работающих россиян

31 Июль 2020 2020-07-31T08:02:19+03:00

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Аналитики сервиса «Работа.ру» узнали, чего боятся работающие россияне. Большинство призналось, что их страшит потеря дохода. Такой вариант ответа выбрали 62 процента опрошенных.

На втором месте по популярности страх увольнения. Об этом подумали 19% респондентов. Боязнь заразиться коронавирусом преследует 13% опрошенных. А 6% переживают за своего работодателя, им страшно, что организация, в которой они работают, может закрыться.

Если же произойдет непредвиденное и человек окажется уволен, то 42% россиян останутся без каких-либо накоплений, пишет RT.

23% имеют небольшую подушку безопасности, но этих денег хватит максимум на три месяца.

Примерно столько же (22%) накопили на месяц проживания без работы и только 13% могут жить без дополнительных доходов более трех месяцев.

На период меньше месяца накопили 22% респондентов, а на срок более трёх месяцев — 13%.

Многие эксперты уверены, что осенью в Россию может прийти вторая волна коронавируса. Вирусологи прогнозируют, что вирус потеряет свою агрессивность, большие надежды возлагаются на вакцину от COVID-19, которая сейчас находится в производстве. Препарат будут производить в Подмосковье, об этом сообщил глава региона, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU