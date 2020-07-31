2020-07-31T08:58:15+03:00
Общество

Оба теста Ивана Сафронова на коронавирус отрицательные, подтвердила Москалькова

У арестованного по подозрению в госизмене были симптомы простудного заболевания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ивану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАССИвану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Оба теста на коронавирус у задержанного за госизмену Ивана Сафронова отрицательные.

- Он чувствует себя нормально, переведен в обычную камеру, - сообщили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Несколько дней назад его из-за симптомов простудного заболевания изолировали, чтобы не допустить возможное распространение болезни.

Напомним, Сафронов является советником главы "Роскосмоса", до этого он работал в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант", писал на военные темы, и, как говорят коллеги, проявлял высокую степень осведомленности в этих вопросах. Его обвиняют в передаче сведений, относящихся к государственной тайне, о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной сфере спецслужбам НАТО.

ФСБ России заинтересовалось Сафроновым около года назад, тогда же его вызвали на Лубянку по поводу его статьи в "Коммерсанте", в тексте речь шла о поставке российских Су-35 в Египет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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