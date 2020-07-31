Оба теста Ивана Сафронова на коронавирус отрицательные, подтвердила Москалькова
Оба теста на коронавирус у задержанного за госизмену Ивана Сафронова отрицательные.
- Он чувствует себя нормально, переведен в обычную камеру, - сообщили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.
Несколько дней назад его из-за симптомов простудного заболевания изолировали, чтобы не допустить возможное распространение болезни.
Напомним, Сафронов является советником главы "Роскосмоса", до этого он работал в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант", писал на военные темы, и, как говорят коллеги, проявлял высокую степень осведомленности в этих вопросах. Его обвиняют в передаче сведений, относящихся к государственной тайне, о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной сфере спецслужбам НАТО.
ФСБ России заинтересовалось Сафроновым около года назад, тогда же его вызвали на Лубянку по поводу его статьи в "Коммерсанте", в тексте речь шла о поставке российских Су-35 в Египет.
ИСТОЧНИК KP.RU