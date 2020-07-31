Банки собираются списывать деньги со счетов россиян без разрешения

31 Июль 2020 2020-07-31T09:34:46+03:00

Банки обслуживают счета с устаревшими данными, а значит с запретом на операции, себе в убыток Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Крупнейшие банки России выступили с предложением к ЦБ разрешить им доступ к "спящим счетам" клиентов. Так называют счета, по которым более года не обновлялись идентификационные данные, например, когда человек поменял паспорт, не уведомил банк, на звонки сотрудника кредитного учреждения не отвечает

Инициатива проходит в рамках "регуляторной гильотины".

"Известия" сообщают, что документ готовят в Абсолют Банке:

- Это позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам — предотвратить мошенничества со «спящими счетами,- сообщают авторы инициативы.

Банки сейчас самостоятельно могут проверят данные по клиенту, актуальность паспортных данных, есть ли судебные решения на арест счета, к примеру. Если данные устарели, нужно связываться с клиентом. В будущем, если инициативу одобрят, банки смогут списывать деньги со счета в пользу кредита или за обслуживание счета, в случае, если клиент с устаревшими данными так и не ответил на их звонки.

ИСТОЧНИК KP.RU