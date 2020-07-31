Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Власти Ирана заявили о своей готовности выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе Boeing "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает агентство IRNA, приводя слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.
При этом он отметил, что среди погибших пассажиров были и граждане Ирана, а также добавил, что переговоры продолжаются, поскольку в теме выплат Киеву остаётся много "технических и юридических аспектов".
ИСТОЧНИК KP.RU
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