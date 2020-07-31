2020-07-31T09:29:45+03:00
Политика

Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта

В МИД Украины заявили, что будут добиваться максимальных выплат и справедливости, сколько бы времени это ни заняло
Ася КУЗНЕЦОВА
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Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"Фото: REUTERS
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Власти Ирана заявили о своей готовности выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе Boeing "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает агентство IRNA, приводя слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.

При этом он отметил, что среди погибших пассажиров были и граждане Ирана, а также добавил, что переговоры продолжаются, поскольку в теме выплат Киеву остаётся много "технических и юридических аспектов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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