Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта

31 Июль 2020 2020-07-31T09:29:45+03:00

В МИД Украины заявили, что будут добиваться максимальных выплат и справедливости, сколько бы времени это ни заняло

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Власти Ирана заявили о своей готовности выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе Boeing "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает агентство IRNA, приводя слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.

При этом он отметил, что среди погибших пассажиров были и граждане Ирана, а также добавил, что переговоры продолжаются, поскольку в теме выплат Киеву остаётся много "технических и юридических аспектов".

ИСТОЧНИК KP.RU