Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"

31 Июль 2020 2020-07-31T09:42:41+03:00

Губернатор Амурской области выйдет к федеральным властям с предложением о сокращении сроков передачи земли в собственность

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Глава региона Василий Орлов посетил питомник хищных птиц, который обустраивает на дальневосточном гектаре орнитолог Денис Иванов. Гектар в селе Лозовое недалеко от Благовещенска он получил одним из первых - в ноябре 2016. Признается,что в тот момент назрела необходимость создания питомника, решил в аренду взять землю, и хорошо, подсказали, есть программа дальневосточный гектар.

Помимо питимника, орнитолог планирует создать центр реабилитации птиц, создать визит-центр, где дети смогут узнать много нового о хищных птицах.

В разговоре с губернатором Денис Иванов поделился, что развитие проектов сдерживает то, что земля не в собственности и спросил, возможно ли сократить сроки передачи земли в собственность - не через 5 лет, а сделать этот срок меньше.

«Поддерживаю вас. Я слышал эти предложения уже неоднократно, надо ускорять. Мы будем выступать с предложением - внести изменения в федеральное законодательство о сокращении сроков передачи земли», - ответил губернатор.

С начала действия программы в Амурской области предоставлено 7 049 дальневосточных гектаров. Больше 3 тысяч - уже осваиваются. В основном – 65% - это сельскохозяйственное производство, 6% - индивидуальное жилищное строительство. Выдано 187 разрешений на строительство жилых домов на дальневосточных гектарах, 8 жилых домов уже введено в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU