2020-07-31T09:40:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек

За минувшие сутки число выздоровевших пациентов составило 1 260
Ася КУЗНЕЦОВА
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Московские врачи вылечили от коронавируса более 179 тысяч человекМосковские врачи вылечили от коронавируса более 179 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве ещё 1 260 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса. Общее число вылечившихся от COVID-19 в столице превысило отметку в 179 тысяч, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 179 168, - отметила заммэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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