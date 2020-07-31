В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек

31 Июль 2020 2020-07-31T09:40:59+03:00

Московские врачи вылечили от коронавируса более 179 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Москве ещё 1 260 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса. Общее число вылечившихся от COVID-19 в столице превысило отметку в 179 тысяч, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 179 168, - отметила заммэра.

ИСТОЧНИК KP.RU