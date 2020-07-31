В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек
За минувшие сутки число выздоровевших пациентов составило 1 260
Московские врачи вылечили от коронавируса более 179 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве ещё 1 260 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса. Общее число вылечившихся от COVID-19 в столице превысило отметку в 179 тысяч, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 179 168, - отметила заммэра.
ИСТОЧНИК KP.RU