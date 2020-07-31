2020-07-31T09:40:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек

За минувшие сутки число выздоровевших пациентов составило 1 260
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Московские врачи вылечили от коронавируса более 179 тысяч человекМосковские врачи вылечили от коронавируса более 179 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Москве ещё 1 260 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса. Общее число вылечившихся от COVID-19 в столице превысило отметку в 179 тысяч, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 179 168, - отметила заммэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе
Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей
Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек
Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"
Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Банки собираются списывать деньги со счетов россиян без разрешения
В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военные нужды
Оба теста Ивана Сафронова на коронавирус отрицательные, подтвердила Москалькова
Илон Маск написал в Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне
В Китае запустили систему Beidou-3, которая станет конкурентом ГЛОНАСС и GPS
Названы основные страхи работающих россиян
Польша собралась участвовать в суде по делу "Северного потока-2"
В Госдуме объяснили опасность тотального запрета на продажу спиртного
Последние новости на утро 31 июля 2020: Количество обломков взорвавшегося на орбите "Фрегата" выросло втрое
Семь человек погибли, восемь ранены в ДТП с автобусом на трассе Таврида в Крыму
"Будем всех бомбить": Украинцы возмутились словами Зеленского на открытии детской больницы
Победивший коронавирус президент Бразилии Болсонару до сих пор принимает антибиоткики
Владельцы зоопарка показали видео с пингвинами, которым подарили генератор мыльных пузырей
Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от хостелов
Украина поборется за проведение Олимпиады 2028 или 2030 года
Гендиректор "Спартака" рассказал о контракте Кокорина
На орбите число обломков взорвавшегося "Фрегата" выросло втрое
Мантуров исключил дефицит лекарств и рост цен из-за маркировки
Apple выпустит новые iPhone с запозданием
В российских магазинах осталось меньше трети легального алкоголя
Трамп признался, что не желает переноса президентских выборов в США