Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России

31 Июль 2020 2020-07-31T09:49:01+03:00

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Президент России Владимир Путин мусульман России с праздником Курбан-байрам.

В этом году праздник проходит в условиях пандемии коронавиурса, в России все еще запрещены массовые мероприятия, а в мечетях должны соблюдать правила социального дистанцирования. Но несмотря на все ограничительные правила и дождь, в городах России прошли утренние молитвы с участием многих людей.

Президент Владимир Путин в своем праздничном послании отметил, что этот религиозный праздник является "символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему".

- Поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе,- сказано в поздравлении главы государства, размещенном на сайте Кремля.

Накануне с праздником верующих поздравил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.

ИСТОЧНИК KP.RU