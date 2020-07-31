Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Мосгорсуд будет пересматривать апелляционный приговор по их делу
Кокорин и Мамаев прибыли в МосгорсудФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд, который будет пересматривать апелляционный приговор по их делу, сообщает с места событий корреспондент "Комсомольской правды" Александр Рогоза.
Сегодня, 31 июля, суд будет пересматривать апелляционный приговор по делу футболистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кокорин приехал в Мосгорсуд на новое рассмотрение своего дела.Александр РОГОЗА
ИСТОЧНИК KP.RU