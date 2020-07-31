Кокорин и Мамаев прибыли в суд

31 Июль 2020 2020-07-31T10:04:55+03:00

Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мосгорсуд будет пересматривать апелляционный приговор по их делу

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд, который будет пересматривать апелляционный приговор по их делу, сообщает с места событий корреспондент "Комсомольской правды" Александр Рогоза.

Сегодня, 31 июля, суд будет пересматривать апелляционный приговор по делу футболистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793634" frameborder="0"></iframe> Кокорин приехал в Мосгорсуд на новое рассмотрение своего дела.Александр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU