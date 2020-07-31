2020-07-31T10:04:55+03:00
Общество

Кокорин и Мамаев прибыли в суд

Мосгорсуд будет пересматривать апелляционный приговор по их делу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кокорин и Мамаев прибыли в МосгорсудКокорин и Мамаев прибыли в МосгорсудФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд, который будет пересматривать апелляционный приговор по их делу, сообщает с места событий корреспондент "Комсомольской правды" Александр Рогоза.

Сегодня, 31 июля, суд будет пересматривать апелляционный приговор по делу футболистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 31 июля, суд будет пересматривать апелляционный приговор по делу футболистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кокорин приехал в Мосгорсуд на новое рассмотрение своего дела.Александр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU

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