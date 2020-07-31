Курс евро взлетел

31 Июль 2020 2020-07-31T11:13:20+03:00

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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 87 рублей, до этой отметки европейская валюта в последний раз доходила 1 апреля 2020 года. Евро стоит 87,35, рост по отношению к рублю на 0,8 процентов. Доллар подорожал на 0,35 процентов по отношению к рублю и стоит 73,43 рубля.

Рост евро начался после того, как лидеры стран Европы договорились между собой о том, как будут восстанавливать экономику. Они подписали совместный план, согласно которому с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро сокращается объем субсидий в фонд восстановления европейской экономики, объем займов вырастет до 360 миллиардов евро.

- Доллар США продолжает курс в худшем месяце за последние десять лет: индекс доллара = доллар США упал на 0,15% до 92,655,- сообщает Reuters.

Аналитики рынка считают, что причиной падения стоимости американской валюты являются неблагоприятные прогнозы по восстановлению экономики США после пандемии. В Америке новый скачок заболеваемости коронавирусом:

- Причиной слабости доллара является тот факт, который на днях подчеркнул глава ФРС Джером Пауэлл, когда сказал, что случаи заболевания коронавирусом в США начали расти в середине июня, что ограничило потребление и вызвало спад экономики, - сказал Дайсуке Уно. , главный стратег Sumitomo Mitsui Bank.

ИСТОЧНИК KP.RU