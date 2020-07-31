"Моя миссия - мир в Донбассе и на Украине": Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

31 Июль 2020 2020-07-31T10:18:56+03:00

Леонид Кравчук заявил, что выступит за переход от общих слов к «конкретным действиям» в вопросе особого статуса Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он отметил, что есть вещи, не поддающиеся уступкам

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Первый президент Украины Леонид Кравчук, который накануне возглавил делегацию Киева на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу заявил о готовности к компромиссам ради урегулирования конфликта в Донбассе.

- Компромиссы — в сфере управления ситуацией. Но есть вещи, которые компромиссам не поддаются: это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ, - заявил Кравчук в интервью "РБК-Украине".

Он также отметил, что его целью остаётся мир в Украине, "чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений".

- Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир, - заявил экс-президент и подчеркнул, что сделает всё, что может.

ИСТОЧНИК KP.RU