"Моя миссия - мир в Донбассе и на Украине": Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, который накануне возглавил делегацию Киева на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу заявил о готовности к компромиссам ради урегулирования конфликта в Донбассе.
- Компромиссы — в сфере управления ситуацией. Но есть вещи, которые компромиссам не поддаются: это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ, - заявил Кравчук в интервью "РБК-Украине".
Он также отметил, что его целью остаётся мир в Украине, "чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений".
- Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир, - заявил экс-президент и подчеркнул, что сделает всё, что может.
ИСТОЧНИК KP.RU
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