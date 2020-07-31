В России выявили 5 482 новых случая коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T11:04:26+03:00

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В России за минувшие сутки выявили 5 482 новых случая заражения коронавиурсом. Такие данные 31 июля приводит оперштаб. Из низ 25,5 процентов не имели симптомов болезни. Общее число случаев коронавируса в стране достигло 839 981 человек.

Победили коронавирус - 8 755 человек. Еще 161 пациент умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Эксперты предупреждают - первая волна коронавируса в России еще не пройдена. Осенью ожидается традиционный подъем заболеваемости, речь в целом про вирусные инфекции. Поэтому россиянам напоминают о необходимости прививки от гриппа. Осенью в Россию придет тот штамм, от которого ранее не прививались. Снижение числа зараженных гриппом снизит нагрузку на органы здравоохранения, ведь зараженных разными инфекциями нельзя помещать в одни палаты.

Остановить эпидемию может массовый иммунитет, когда защита от вируса будет у 60-70 процентов населения. А поскольку естественный иммунитет может быть недолговечным, то надежда на искусственный - до конца 2020 года в России должны одобрить две вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU