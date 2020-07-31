«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт

31 Июль 2020 2020-07-31T10:59:03+03:00

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Российские профсоюзы выступили с предложением повысить уровень выплат по безработице. Экономист Михаил Беляев в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, станут ли россияне жить лучше, если пройдет предложение выплачивать до 90 тысяч рублей гражданам.

«А его не поднимут, потому что у нас денег нет. Вот и весь простой ответ. Нет, конечно, если поднимут, жить, конечно, мы станем лучше. Но откуда мы возьмем деньги? У нас же очень ограниченные материальные ресурсы и мы можем давать только то, что государство дает», - сказал эксперт.

Экономист назвал предложение Федерации независимых профсоюзов популистским. По его словам, на данный момент у государства нет средств, чтобы выплачивать пособия по безработице в таких размерах. Но, чтобы решить проблему, сначала нужно понять, сколько всего в России людей являются безработными.

«Мы должны обратить внимание на то, что у нас все начинается с учета и контроля. У нас 20 миллионов людей, которые занимаются непонятно чем. То есть, эта сфера самозанятых, которые нигде не зарегистрированы, не платят никаких налогов и еще что-то получают из бюджета. Вот сначала надо понять, сколько у нас человек вообще нуждаются в этой самой помощи», - сказал Беляев.

По мнению экономиста, множество нигде не зарегистрированных граждан живут в хороших условиях при этом не отчисляют налоги.

«Мы от своей зарплаты должны им все эти деньги отчислять, потому что они бедные, несчастные, хотя у них там с зарплатами, с коттеджами и с автомобилями, как минимум, у половины, все в порядке», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что российские профсоюзы выступили с предложением увеличить выплаты по безработице. В регионах эти выплаты должны составлять от 12 тыс до 50 тыс руб, а для Москвы — от 19,5 тыс до немыслимых 91,8 тыс руб, считают эксперты. На данный момент такие выплаты составляют от 4500 до 12,1 тыс руб.

ИСТОЧНИК KP.RU