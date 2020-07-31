Россиянам посоветовали не бронировать хостелы и виллы из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам не бронировать заранее билеты и жилье. В ведомстве напоминают, что ситуация с пандемией коронавируса так и не стала стабильной в мире, происходят локальные вспышки. Чтобы потом не бороться за возврат денег, лучше брать билеты и арендовать жилье за несколько дней до отпуска, а не заранее.
- Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы),- советуют в Роспотребнадзоре.
С собой в путешествие стоит брать маски и антибактериальные средства, желательно избегать походов в кафе и рестораны, где прием ведут в помещениях - есть стоит на открытом воздухе, например, в летних верандах кафе.
С 1 июля россияне могут путешествовать внутри страны, а с августа возобновили международное авиасообщение - летать можно в три страны: Великобританию (иностранцам там придется две недели соблюдать карантин), Турцию и Танзанию.
ИСТОЧНИК KP.RU