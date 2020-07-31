Россиянам посоветовали не бронировать хостелы и виллы из-за коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T11:09:39+03:00

Перед поездкой стоит ознакомиться с требованиями, предъявляемыми для въезжающих на территорию страны Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре рекомендуют также отказаться от раннего брониования билетов и жилья

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В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам не бронировать заранее билеты и жилье. В ведомстве напоминают, что ситуация с пандемией коронавируса так и не стала стабильной в мире, происходят локальные вспышки. Чтобы потом не бороться за возврат денег, лучше брать билеты и арендовать жилье за несколько дней до отпуска, а не заранее.

- Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы),- советуют в Роспотребнадзоре.

С собой в путешествие стоит брать маски и антибактериальные средства, желательно избегать походов в кафе и рестораны, где прием ведут в помещениях - есть стоит на открытом воздухе, например, в летних верандах кафе.

С 1 июля россияне могут путешествовать внутри страны, а с августа возобновили международное авиасообщение - летать можно в три страны: Великобританию (иностранцам там придется две недели соблюдать карантин), Турцию и Танзанию.

ИСТОЧНИК KP.RU