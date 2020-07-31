Психиатр рассказал, как коронавирус повлиял на психическое здоровье населения

31 Июль 2020 2020-07-31T11:47:39+03:00

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Пандемия коронавируса и связанные с ней меры безопасности, такие как самоизоляция, привели негативно сказались на психическом здоровье людей. Об этом рассказал главный психиатр Москвы, доктор медицинских наук, профессор Георгий Костюк.

«Особенность данной пандемии в том, что ее информационная составляющая по силе воздействия ничуть не уступает инфекционной, а может быть, даже более серьезно сказалась на нашем психическом здоровье», - цитирует эксперта «Российская газета».

Профессор добавил, что в сложившихся условиях даже совершенно здоровые люди стали намного чаща жаловаться на бессонницу, плохое настроение, страхи, головные боли, онемение рук и ног. По словам Костюка, все это является последствиями информационного воздействия от коронавируса.

При этом психиатр выразил уверенность, что если второй волны инфекции не будет, и все меры безопасности отменят, то люди смогут постепенно вернуться к нормальной жизни и все психологические проблемы отступят.

«Уверен, что если сейчас все пойдет благополучно и все условия самоизоляции будут сниматься, если не будет никакой второй волны, если будут работать фитнес-клубы и парки, если возобновят работу театры, то все накопившееся за эти месяцы напряжение постепенно отступит, и мы обо всем вскоре забудем как о страшном сне», - заметил врач.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было выявлено 5 482 новых случая заражения коронавирусом, а 8 755 человек полностью вылечились от инфекции, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU