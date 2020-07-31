Великобритания вновь назвала Россию угрозой из-за новых кораблей в составе российского флота
Россия остаётся значительной угрозой для Великобритании, заявила государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона к британскому правительству.
Андерсон попросил правительство оценить безопасность Балтийского и Северного морей, если, как заявил на параде в честь Дня ВМФ президент России Владимир Путин, российский флот получит в 2020 году 40 новых кораблей и судов.
- Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входят в число главных приоритетов Министерства обороны, - говорится в сообщении Голди, текст которого привёл RT.
ИСТОЧНИК KP.RU