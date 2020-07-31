2020-07-31T11:52:41+03:00
Политика

Великобритания вновь назвала Россию угрозой из-за новых кораблей в составе российского флота

Президент Путин сообщил на параде в честь Дня ВМФ о 40 новых судах, которые поступят в 2020 году
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин сообщил ранее, что в текущем году в состав ВМФ страны будет принято 40 кораблей и судов различных классовПутин сообщил ранее, что в текущем году в состав ВМФ страны будет принято 40 кораблей и судов различных классовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия остаётся значительной угрозой для Великобритании, заявила государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона к британскому правительству.

Андерсон попросил правительство оценить безопасность Балтийского и Северного морей, если, как заявил на параде в честь Дня ВМФ президент России Владимир Путин, российский флот получит в 2020 году 40 новых кораблей и судов.

- Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входят в число главных приоритетов Министерства обороны, - говорится в сообщении Голди, текст которого привёл RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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