Кого нужно обязать устанавливать на машины «алкозамки», рассказал эксперт

31 Июль 2020 2020-07-31T12:14:45+03:00

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Минпромторг заявил, что в скором времени в автомобилях могут появиться «алкозамки» - специальные приборы, которые распознают, что водитель пьян, и блокируют замок зажигания. О том, насколько реально это внедрить в обычную жизнь и кто может попасть под новые правила в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Валерьевич Похмелкин.

«Я не думаю, что «алкозамки» сразу будут ставить на все машины. Вообще я бы начал, как в Скандинавии, и еще в ряде других стран, где существует практика устанавливать «алкозамок» после того, как истечет срок запрета управлять транспортным средством за пьяное вождение. Вот, мне кажется, если такую практику начать внедрять в России, это было бы, с одной стороны, правильно и оправдано, с другой стороны, это не вызвало бы тотального подорожания всех транспортных средств», - сказал эксперт.

Виктор Похмелкин также отметил, что водитель, ранее лишенный водительских прав, должен быть взят на контроль правоохранительными органами. Такие граждане должны садиться за руль автомобиля, только в том случае, если там установлен «алкозамок».

«Начинать надо именно с тех, кто ездит пьяным за рулем. Мне вот этих людей не жалко. Я считаю, что вместо того, чтобы их сажать в тюрьму, как это сейчас иногда предлагают наиболее «горячие» головы, если они без тяжких последствий проехали за рулем пьяными, пусть еще заплатят за «алкозамок». Это некая дополнительная гарантия того, что они больше пьяными за руль не сядут», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что Минпромторг заявил, что в ближайшем будущем в России начнут устанавливать «алкозамки» на автомобили, чтобы уменьшить количество «пьяных» ДТП на дорогах. Специалисты обращают внимание на международный опыт - в ЕС с 2022 года такие приборы будут установлены на все автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU