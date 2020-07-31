Путин поручил включить в программу уроки исторической памяти и занятия по изучению конституции
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу изучения конституции России школьниками и студентами. Президент отдал поручение после встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию 3 июля.
- 3. Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Администрацией Президента Российской Федерации вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, и представить соответствующие предложения, - сказано в сообщении на сайте Кремля.
Также отмечается, что предложения должны быть представлены не позднее 1 октября. Ответственными за выполнение назначили председателя правительства Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно.
ИСТОЧНИК KP.RU