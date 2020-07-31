Чтобы спастись от коронавируса, в Южной Корее решили уничтожить бумажные деньги
В Национальном Банке Южной Кореи, устав предупреждать, стали коллекционировать истории борьбы граждан с "зараженными коронавирусом" деньгами.
Жители с пугающим упорством продолжают "очищать" банкноты от вирусов. Таким образом они уничтожили рекордное число ценных бумаг - 345,7 миллионов на сумму 2,69 триллиона вон (2,26 миллиарда долларов США).
В Банке Южной Кореи уверены - увеличение числа поврежденных банкнот связано с опасениями людей, жители боятся заразиться коронавиурсом через деньги. Хотя доказано, что на предметах вирус живет не более 72 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU