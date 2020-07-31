Чтобы спастись от коронавируса, в Южной Корее решили уничтожить бумажные деньги

31 Июль 2020 2020-07-31T12:12:03+03:00

За все время пандемии южнокорейцы простирнули и сожгли в микроволновках банкнот на сумму 2,26 миллиардов долларов

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В Национальном Банке Южной Кореи, устав предупреждать, стали коллекционировать истории борьбы граждан с "зараженными коронавирусом" деньгами.

Жители с пугающим упорством продолжают "очищать" банкноты от вирусов. Таким образом они уничтожили рекордное число ценных бумаг - 345,7 миллионов на сумму 2,69 триллиона вон (2,26 миллиарда долларов США).

В Банке Южной Кореи уверены - увеличение числа поврежденных банкнот связано с опасениями людей, жители боятся заразиться коронавиурсом через деньги. Хотя доказано, что на предметах вирус живет не более 72 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU