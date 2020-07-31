31 Июль 2020 2020-07-31T12:51:02+03:00

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Суд отложил на 3 августа заседание по жалобе на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, сегодня, 31 июля, Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд, который должен пересмотреть апелляционный приговор по их делу, сообщал ранее сайт KP.ru.

8 октября 2018 года оба футболиста, брат Кокорина и их друг Протасовицкий в центре Москвы напали на водителя и повредили его машину, а затем зашли в кафе и избили там чиновника Минпромторга, а также гендиректора НАМИ. Против спортсменов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои", а затем дело было переквалифицировано в "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Всех четверых приговорили к срокам заключения от года пяти месяцев до полутора лет, однако затем приговор был изменён, и осенью 2019 года все они были освобождены.

14 мая 2020 года в деле футболистов нашли нарушения и вернули для правильной квалификации действий подсудимых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793670" frameborder="0"></iframe> Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU